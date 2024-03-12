Сотрудники Кольской АЭС отмечены наградами Всероссийского конкурса «Инженер года-2023»

Пять работников Кольской АЭС удостоились звания лауреатов XXIV Всероссийского конкурса «Инженер года-2023», организованного Российским союзом научных и инженерных общественных организаций.

В номинации «Профессиональные инженеры» высшая награда присуждена: Алексею Башарину - инженеру отдела подготовки и проведения ремонта, Александру Быстрову - ведущему инженеру специальной научно-технической группы и Елене Песковой - эксперту отдела охраны труда.

В номинации «Инженерное искусство молодых» победителями стали: Антон Ильченко - машинист обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха и Михаил Вишняков - инженер отдела ядерной безопасности и надежности.

Также по результатам первого тура звание «Профессиональный инженер России» присвоено: Александру Пакудину, Евгению Евгеньеву, Михаилу Смирнову, Никите Гуськову, Владимиру Нехорошеву, Андрею Поликанову, Александру Орлову, Антону Московчуку, Анжелике Медведевой, Ольге Рожковой и Илье Тютереву.

Дипломами в номинации «Инженерное искусство молодых» награждены: Семён Геллер, Максим Вякунов, Динара Ильченко, Юлия Фокина, Виталий Лукин и Михаил Шувалов.

«На Кольской АЭС реализуется большое количество программ развития и обучения персонала, ведь от компетентности специалистов напрямую зависит эффективность и безопасность атомной станции. Наши инженеры принимают участие в этом конкурсе с 2003 года и всегда демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки», – отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, Всероссийский проект «Инженер года» активно поддерживается руководителями регионов, Правительством Российской Федерации. В 2023 году в конкурсном отборе приняли участие более 70 тысяч технических специалистов из 59 регионов России.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.