Сотрудники Кольской АЭС подтвердили своё лидерство на «AtomSkills-2026»

5 апреля в Екатеринбурге завершился XI отраслевой чемпионат профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» «AtomSkills-2026». Сотрудники Кольской АЭС и АО «Консист-ОС» «Кольский» завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.

В компетенции «Радиационный контроль» кольские атомщики заняли две высшие ступени пьедестала. Конкурсант Кирилл Кондратов и эксперт Вячеслав Кузнецов завоевали золотую медаль, а конкурсант Вадим Земцов и эксперт Владимир Носиков взяли «серебро». Шестой год подряд специалисты отдела радиационной безопасности КАЭС входят в тройку призёров чемпионата, демонстрируя высокий профессионализм в дозиметрических и радиометрических измерениях, радиационном контроле и обработке результатов измерений.

Конкурсанты Максим Ханин и Михаил Морозов завоевали бронзовую медаль в компетенции «Промышленная механика и монтаж». Сотрудники Кольской АЭС показали высокий уровень знаний в диагностике, ремонте и наладке промышленного оборудования.

Специалист АО «Консист-ОС» – подрядной организации, которая занимается разработкой и осуществлением технической поддержки программного обеспечения на Кольской АЭС – завоевала серебряную медаль. Ирина Константинова в качестве эксперта стала второй в номинации «Информационная безопасность».

«Эти награды — результат упорного труда, постоянного совершенствования навыков и преданности своему делу. Участие в таких масштабных чемпионатах, как «AtomSkills», позволяет не только проверить свои силы, но и перенять опыт, чтобы внедрять его в свою повседневную работу. Уверен, что эти медали станут для наших сотрудников стимулом к новым профессиональным свершениям и укрепят престиж предприятия на всероссийском уровне», – прокомментировал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Всего в чемпионате от Кольской АЭС приняли участие 15 работников в 6 компетенциях, 6 участников, 4 эксперта, 3 эксперта – разработчика конкурсных заданий, 1 эксперт по охране труда и 1 главный эксперт в компетенции «Радиационный контроль».

Победители и призеры «AtomSkills 2026» получат возможность представить Госкорпорацию «Росатом» на национальном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек 2026».

 

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
