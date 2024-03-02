Сотрудники Кольской АЭС стали лидерами народного голосования проекта ГК «Росатом» «Новые созидатели»*

Специалист управления коммуникаций Татьяна Плаксина и инженер отдела ядерной безопасности и надёжности Николай Петровский получили из рук главы «Росатома» Алексея Лихачёва статуэтку «Человек, меняющий Мир» и диплом конкурса.

Татьяна Плаксина - почётный гражданин города Полярные Зори, председатель общественной организации ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС «Чернобыль-Атом», активная участница благотворительных мероприятий муниципалитета. Николай Петровский - представитель другого поколения, член «Совета молодёжи Кольской АЭС», руководитель сообщества книжный клуб «Подтекст», волонтёр «Добро.Центра» г. Полярные Зори. Их активная жизненная позиция хорошо известна землякам, благодаря их участию в атомграде было реализовано немало общественных проектов, направленных на улучшение городской среды.

«Новые созидатели – это действительно люди, меняющие мир. Это те, кто создаёт и развивает наш город и ведёт за собой других. От Полярных Зорь на это почётное звание претендовали 14 кандидатов. Это работники образования, культуры, спорта и волонтёры. И мы очень гордимся, что именно сотрудники атомной станции набрали максимальное количество баллов в открытом голосовании и были признаны самыми достойными», - прокомментировал заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, ГК «Росатом» уделяет большое внимание формированию и развитию комфортной городской среды в местах расположения предприятий атомной отрасли. Госкорпорация активно поддерживает талантливых детей и молодежь, создает условия для занятий массовыми видами спорта, культивируя среди атомщиков и членов их семей здоровый образ жизни. Еще один приоритет ГК «Росатом» - развитие и укрепление дружеских и профессиональных связей между жителями городов и работниками атомных предприятий.

* - конкурс «Новые созидатели» проводится ежегодно на территориях присутствия предприятий атомной отрасли с целью отметить лучших представителей разных профессий и сфер деятельности, чья работа делает жизнь в городе более комфортной. В 2023 году проект объединил 26 атомных городов, за 1178 участников проекта проголосовало больше 100000 жителей атомградов.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.