Сотрудники Кольской АЭС завоевали награды конкурса «Человек года «Росатома»–2024»

В Екатеринбурге завершилась церемония награждения самого престижного конкурса в атомной отрасли «Человек года «Росатома» по итогам 2024 года. Сотрудники Кольской АЭС стали обладателями двух наград.

Первым в номинации «Оперативный персонал» стал машинист-обходчик по турбинному оборудованию Кольской АЭС Семён Геллер. Семён спроектировал и реализовал в учебно-тренировочном пункте тренажёр для отработки практических навыков у оперативного персонала по переводу системы подачи масла системы уплотнения вала генератора на ручное управление и обратно на автоматическое. Занятие на тренажёре включено в программу подготовки персонала турбинного цеха, благодаря этому снизилась вероятность ошибочных действий персонала при выполнении операции, напрямую влияющей на безопасность и надёжность АЭС.

В номинации «Безопасность атомной энергетики и промышленности» третье место занял Михаил Козин, инженер отдела радиационной безопасности с достижением «Разработка конкурса на «Лучшие предложения по снижению дозозатрат». По результатам конкурса было внедрено большое количество мероприятий, приведших к снижению трудозатрат и дозовых нагрузок персонала.

«Конкурс «Человек года «Росатома» является высшей оценкой профессиональных достижений и вклада каждого сотрудника в развитие атомной промышленности. Особенную гордость вызывает тот факт, что сотрудники Кольской АЭС ежегодно становятся победителями и призёрами конкурса, тем самым подтверждая свою высокую квалификацию. Эти достижения наглядно показывают, какой потенциал заложен в коллективе Кольской АЭС и какие значимые инициативы могут быть успешно воплощены благодаря ответственному подходу к работе», — отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Фото предоставлено управление коммуникаций Кольской АЭС.