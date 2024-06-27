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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.24 14:30

Сотрудники Кольской АЭС завоевали награды в крупнейшем в мире корпоративном чемпионате профессионального мастерства

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония закрытия IX отраслевого чемпионата профессионального мастерства «Atomskills 2024». Сотрудники Кольской АЭС и АО «Консист-ОС» стали обладателями трёх золотых, двух серебряных и двух бронзовых медалей.

Золотые медали завоевали инженер электрического цеха Кольской АЭС Артём Козырев в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» и электрослесарь по ремонту отдела радиационной безопасности Виталий Телегин в компетенции «Электроника».

«Серебро» присудили начальнику смены отдела радиационной безопасности Артёму Редченко в компетенции «Радиационный контроль» и команде Кольской АЭС в составе Александра Ерошкова, Семёна Геллера и Виталия Ерошкова в компетенции «Инженерное мышление. Каракури».

Бронзовая награда досталась дозиметристу отдела радиационной безопасности КАЭС Илье Колотову в компетенции «Радиационный контроль».

Специалисты АО «Консист-ОС» - подрядной организации, которая уже много лет занимается разработкой и осуществляет техническую поддержку программного обеспечения на Кольской АЭС  - завоевали золотую и серебряную медали в номинациях «Информационная безопасность» и «Сетевое и системное администрирование».

«То, что наши сотрудники из года в год доказывают свой высочайший профессионализм не только в рамках предприятия, но и на уровне отрасли — это наилучшая гарантия безопасности и надежности работы нашей атомной станции. Мы поздравляем наших коллег, желаем им новых побед и достижений», - прокомментировал заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, «AtomSkills» – ежегодный отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной отрасли, самый масштабный в России отраслевой чемпионат профессионального мастерства. Организатором выступает Госкорпорация «Росатом». В 2024 году чемпионат вырос до 42 компетенций и приобрел новый международный масштаб. Около 2000 участников из России, Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Бангладеш, Индии, Турции, Индонезии, ЮАР и Кыргызстана боролись за звание лучших. В состав сборной Электроэнергетического дивизиона вошли 18 работников Кольской АЭС.

Победители и призёры «AtomSkills-2024» войдут в сборную команду Госкорпорации «Росатом» и представят дивизион на национальном чемпионате «WorldSkills- 2024».

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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