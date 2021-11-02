Сотрудники Кольской АЭС завоевали «золото» и «серебро» в VIII чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills Hi-Tech 2021»

29 октября в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония закрытия VIII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills Hi-Tech 2021».

В компетенции «Электромонтаж» «золото» завоевал электромонтёр электрического цеха Михаил Котов, а его коллега электромонтёр Антон Павлов получил «серебро» в направлении «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты».

«Я поздравляю наших специалистов. Им удалось показать всю свою силу и серьезную подготовку, свой настрой на высокие результаты в этом конкурсе. Кольская атомная станция гордится работниками, которые стремятся к развитию и достижению своих целей. Медали за победу и призовые места – это вклад в общее дело всей отрасли. Работники Кольской АЭС, вошедшие в сборную команду Госкорпорации «Росатом», достойно представили нашу станцию», - сказал директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, «WorldSkills Hi-Tech» – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди действующих специалистов крупнейших отечественных предприятий, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. Чемпионат проводится АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Свердловской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также крупнейших российских холдингов и корпораций.