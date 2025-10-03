Сотрудники Кольской ВЭС обустроили родник Каменистый

В рамках проекта «От родника до океана» Единого волонтёрского центра (ЕВЦ) Мурманской области энергетики Кольской ВЭС благоустроили территорию родника Каменистый, расположенного на 13-м километре автодороги Мурманск-Териберка.

Работы начались ещё летом и продлились до середины сентября. Сотрудники Кольской ВЭС очистили территорию от мусора, а также построили лестницу и водоотвод. Теперь забор родниковой воды стал более комфортным. Также волонтёры установили информационный стенд. В следующем году работы по благоустройству территории будут продолжены.

«Мы выбрали родник Каменистый, который расположен по дороге к нашему ветропарку, и рядом с которым останавливаются и наши сотрудники. В рамках проведенных работ мы сделали доступ к роднику более удобным и безопасным, соорудив ступенчатую лестницу, усовершенствовали систему защиты, чтобы минимизировать попадание загрязнителей в воду. Весной планируем также провести эко-субботник и поставить скамейки для отдыха», — рассказал генеральный директор ООО «Кольская ВЭС» Александр Панов.

Проект по благоустройству родников, инициатором которого выступает Единый волонтёрский центр Мурманской области, реализуется с 2022 года. По данным Кольского научного центра РАН, в регионе насчитывается около 70 родников, требующих ухода. Родник Каменистый стал пятым источником, благоустроенным в этом году, а всего в регионе силами корпоративных волонтёров под кураторством ЕВЦ облагорожено уже порядка 20 родников.

«Родник Каменистый находится на пути к самому крупному ветропарку за полярным кругом и известной на весь мир Териберке, поэтому его каждый день проезжают сотни туристов. А там, где есть большой поток людей, зачастую появляется много мусора. Здорово, что сотрудники Кольской ВЭС решили присмотреть за источником. Зачастую такие места требуют не столько постоянного ухода, а «смотрителя». Человека или группы людей, для которых эта территория имеет значение», — рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Проект «От родника до океана» — не первая инициатива регионального Единого волонтёрского центра, которую поддержали сотрудники Кольского ветропарка. В 2024 году волонтёры станции участвовали в благоустройстве Териберского маяка, а также приняли участие в проекте «Мы рисуем счастье», расписав холл Мурманской областной детской клинической больницы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554440/#&gid=1&pid=3