Сотрудники компании «Апатит» принимают поздравления с 95-летием со дня образования комбината

Сегодня в Кировске полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Андрей Чибис поздравили руководство и сотрудников Кировского филиала АО «Апатит» с 95-летием со дня образования предприятия.

«История вашего легендарного комбината поистине впечатляет. Основанный в 1929 году в суровых условиях Заполярья, он стал одним из признанных лидеров отечественной горно-химической отрасли, надежным производителем высококачественной и востребованной как на внутреннем рынке, так за рубежом продукции. Значительные успехи были достигнуты благодаря самоотверженному, слаженному труду многих поколений работников комбината, в первую очередь за счёт их ответственного отношения к своему делу. Сегодня на комбинате трудится около 10 тысяч человек. Отрадно, что нынешний коллектив «Апатита» достойно продолжает традиции своих предшественников, реализует масштабные проекты по модернизации производства, внедрению инновационных технологий, уделяет особое внимание вопросам экологии, сбережению окружающей среды, вносит важный вклад в развитие национальной экономики и агропромышленного комплекса», – подчеркнул Александр Гуцан.

Он также сообщил, что за многолетний добросовестный труд, выдающиеся заслуги в развитии горнорудной отрасли и укрепление экономического потенциала нашей страны Президентом Российской Федерации издан Указ, в соответствии с которым коллектив предприятия награжден орденом «За доблестный труд».

«Рассчитываю, что опыт и высокий профессионализм вашего коллектива помогут предприятию уверенно развиваться, оставаться лидером отечественного рынка и успешно конкурировать с иностранными производителями», – прокомментировал Александр Гуцан.

Александр Гуцан вручил директору Кировского филиала АО «Апатит» Андрею Абрашитову Орден «За доблестный труд», а также наградил лучших работников предприятия медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что у комбината – мощный и профессиональный трудовой коллектив, и отрадно, что в нём много молодёжи: это значит, что производственный сектор – популярное направление. Слаженная работа позволила модернизировать предприятие и превратить его в высокотехнологичное производство.

«То, что сегодня комбинат «Апатит» каждый год ставит новые рекорды – это, безусловно, заслуга профессиональной большой команды. Компания «ФосАгро» и Кировский филиал АО «Апатит» – друзья и партнёры Мурманской области. По-настоящему социально ответственные. Компания вкладывает в развитие, в профессиональную ориентацию молодого поколения, помогает нам приводить в порядок города, делать жизнь вокруг комфортнее. С юбилеем вас! Низкий вам поклон за то дело, которое вы делаете, за искренний патриотизм, за память о тех, кто работал до вас, за заботу о ветеранах», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона вручил отличившимся сотрудникам Благодарности губернатора Мурманской области и Почётную грамоту – коллективу предприятия.

В рамках торжественного мероприятия прозвучали поздравления коллективу КФ АО «Апатит» от лица Патриарха Московского Всея Руси Кирилла; первого заместителя секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева; заместителя председателя правительства РФ полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева; первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова; заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева; Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Также выступили сенаторы Татьяна Сахарова и Елена Дягилева; председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой; вице-президент Российского Союза химиков Андрей Гурьев; председатель совета директоров ПАО «ФосАгро» Виктор Черепов; генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников; генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг; директор КФ АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

В дни празднования 95-летия горно-обогатительного комбината «Апатит» горняки Кировского рудника добыли 2,2-миллиардную тонну апатит-нефелиновой руды с момента основания предприятия. Апатит-нефелиновая руда служит источником сырья для производства высокоэффективных фосфорсодержащих удобрений ФосАгро. Агрохимическая продукция компании пользуется устойчивым спросом как на приоритетном внутреннем рынке, так и в 100 странах мира.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сенаторы РФ Елена Дягилева и Татьяна Сахарова, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, вице-президент Российского Союза химиков Андрей Гурьев, председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Виктор Черепов, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, а также руководство АО «Апатит» и Кировского филиала АО «Апатит» сегодня приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом отгрузке юбилейной тонны.

«Кировский филиал АО «Апатит» внёс достойный вклад в экономику Мурманской области и всей нашей великой страны. Мне хочется в первую очередь выразить слова огромной благодарности ветеранам, которые трудились на предприятии на протяжении десятилетий в сложных, суровых условиях Севера. Но они работали и выполняли задачи, поставленные нашей страной. Сегодня я с радостью вручаю коллективу предприятия орден «За доблестный труд», которым награждеё Кировский филиал АО «Апатит» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации», – отметил полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Тёплые слова в адрес коллектива и ветеранов Кировского филиала АО «Апатит» сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Для меня большая честь в этот юбилейный день находиться рядом с нашими горняками. Безусловно, особые слова признательности и благодарности в этот день звучат в честь ветеранов. Они создали в непроходимой тундре крупнейшее промышленное предприятие страны. Важно, что сегодня действующий коллектив предприятия – такой же активный, профессиональный, по-настоящему энергичный продолжает их дело и ставит новые рекорды. Они важны для всей нашей области, страны, и даже мира. Без вашего труда, без продукции «Апатита», без удобрений «ФосАгро» в мире бы наступил голод. Я вас поздравляю, желаю быть достойными ветеранов, которые создавали и развивали производство, ставшее успешной, процветающей компанией, которая очень ценит своих работников».

За особые заслуги в развитии горнодобывающей промышленности России, существенный вклад в разработку и реализацию мероприятий, направленных на совершенствование и улучшение условий труда, глава региона Андрей Чибис вручил Почётные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ: водителю автомобиля Восточного рудника Алексею Григорьеву, флотатору «АНОФ-3» Василию Пивоварову и проходчику Кировского рудника Евгению Савченко.

Благодарностями губернатора Мурманской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие горнодобывающей отрасли региона и в связи с празднованием 95-летия КФ АО «Апатит» отмечены: Александр Андреев, крепильщик Кировского рудника; Леонид Комаров, диспетчер Производственной службы; Николай Азаренко, водитель автомобиля Восточного рудника.

Выступая перед горняками Кировского рудника «Апатита», генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников подчеркнул, что эффективная работа комбината позволяет компании оставаться одним из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и ежегодно наращивать объемы выпуска агрохимической продукции.

«За последние 10 лет выпуск апатитового концентрата Кировским филиалом АО «Апатит» вырос более, чем в 1,5 раза, а в этом году предприятие поставит очередной рекорд – 11,4 млн тонн. Это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. И это будет лучшим результатом работы комбината более чем за 30 лет его новейшей истории. Ставить такие рекорды нам помогают проекты развития рудно-сырьевой базы, благодаря которым компания «ФосАгро» обеспечена сырьём на долгие годы вперед. Это позволит нам и дальше наращивать выпуск агрохимической продукции. Наши химические комплексы также ставят рекорды – в этом году мы перешагнем порог в 11,5 млн тонн агрохимической продукции, а за последние 10 лет мы удвоили их производство. Для нас была огромная честь прочитать тёплые слова в адрес предприятия в поздравлении Президента Российской Федерации. Это означает, что мы с вами находимся на правильном пути и будем двигаться вперед, чтобы достойно обеспечить продовольственную безопасность нашей Родины», – сказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Компания «ФосАгро» ведёт планомерную работу по развитию рудно-сырьевой базы Кировского филиала АО «Апатит». Так, только за последние 7 лет на Кировском руднике введены в эксплуатацию вновь построенный Главный ствол №2 и реконструированный Главный ствол №1. Их подземные комплексы дробления и надшахтные комплексы, предназначены для выдачи руды из подземного рудника на поверхность. На Кировском руднике «Апатита» впервые в России был внедрен проект дистанционного управления бурением глубоких скважин в подземном руднике. Сегодня операторы, находясь на поверхности, управляют буровыми установками, работающими на Кировском и Расвумчоррском рудниках. На Расвумчоррском руднике построен дробильно-доставочный комплекс №4, который открыл для рудника возможность отработки западной и центральной части месторождения «Плато Расвумчорр».

В марте 2024 года состоялся ввод в эксплуатацию добычного горизонта +10 метров Кировского рудника. Инвестиции «ФосАгро» в реализацию этого проекта превысят 36 млрд рублей. В результате общий объём запасов апатит-нефелиновой руды, вовлекаемых в отработку, составил порядка 300 млн тонн.

Каждая из двух обогатительных фабрик «Апатита» также является объектом реализации масштабных инвестиционных проектов «ФосАгро», направленных на увеличение их производительности при сохранении высокого качества товарного концентрата. Капитальные вложения «ФосАгро» в модернизацию фабрик за последние пять лет составили более11,2 млрд рублей.

В настоящее время компания «ФосАгро» активно ведёт строительство нового рудника для разработки месторождения «Плато Расвумчорр». Суммарный объём капитальных вложений в реализацию данного инвестиционного проекта составит около 38 млрд рублей. Кроме того, в конце 2024 года компания планирует начать отработку подземным способом участка Гакман Юкспорского месторождения Кировского рудника.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в июне 2024 года на полях Петербургского международного экономического форума между компанией и правительством Мурманской области было подписано соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта «Развитие рудно-сырьевой базы АО «Апатит» на территории Мурманской области». Документ закрепляет намерение «ФосАгро» инвестировать в развитие рудно-сырьевой базы Кировского филиала АО «Апатит» 160 млрд рублей в перспективе до 2033 года. Правительство Мурманской области, в свою очередь, обязуется рассмотреть возможность предоставления мер государственной поддержки инвестиционной деятельности компании в рамках действующего законодательства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/