Сотрудники ковидных госпиталей в Мурманской области продолжат получать региональные выплаты

По состоянию на 17 мая в Мурманской области развернуто 396 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Медперсонал продолжает выполнять свою нелёгкую работу. Наравне с медиками трудятся и сотрудники, ухаживающие за пациентами: буфетчицы, которым нередко приходится кормить «тяжёлых» больных, лифтеры, помогающие транспортировать заболевших, уборщики.

Как сообщает Министерство информационной политики, для таких сотрудников «красных зон» меры социальной поддержки из федерального бюджета не предусмотрены.

«Ранее мы приняли решение продолжить поддержку этой категории работников из регионального бюджета. На эти цели выделяем 70 миллионов рублей из резервного фонда. Они пойдут на соцвыплаты сотрудникам медучреждений, которые обеспечивают условия для оказания медицинской помощи и контактируют с заболевшими коронавирусом», – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.