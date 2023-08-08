Сотрудники лесничеств продолжают ликвидировать несанкционированные свалки мусора в лесах

Совместными усилиями сотрудников Терского лесничества, администрации Терского района и волонтёров была успешно устранена свалка бытовых отходов. А сотрудниками Ковдозерского лесничества была ликвидирована свалка мусора в Зеленоборском лесничестве.

В общей сложности было убрано более 30-ти мешков различного мелкого бытового мусора и отработанные автомобильные покрышки, а также значительное количество крупногабаритного мусора, включая диваны, кресла и столы.

Сотрудниками лесничеств Мурманской области проводится систематическое патрулирование лесов, целью которого является не только соблюдение гражданами пожарной безопасности в лесах, но и соблюдение санитарной безопасности. А для более обширного мониторинга и предотвращения возникновения свалок в лесах производится установка фотоловушек.

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, в регионе нарушителям правил санитарной безопасности в лесах грозит административный штраф от 500 до 20000 тысяч рублей.

Фото: https://gov-murman.ru