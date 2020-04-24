Сотрудники МЧС помогут управляющим компаниям Кольского района обеззаразить подъезды

24 апреля глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл очередное заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. В режиме видеоконференцсвязи главы муниципальных образований, руководители социальных служб, коммунальщики, медики, полицейские и сотрудники МЧС обсудили оперативную обстановку на подведомственной территории.

По данным регионального оперативного штаба на 23 часа 23 апреля, в Мурманской области подтверждены 663 случая заболевания коронавирусом, из них 494 - в Белокаменке. Выявлены трое заразившихся и в Кольском районе. Ещё 22 человека, среди которых есть один ребёнок, находятся в районе на самоизоляции.

На территории сельского поселения Междуречье продолжает действовать режим «ЧС». Там развернут аэромобильный госпиталь МЧС, он уже начал работать. Готовы сотрудники ведомства оказать и помощь по обеззараживанию подъездов в населенных пунктах. Прежде всего, речь идет об обработке МКД в Белокаменке, Междуречье, а при необходимости, и самого районного центра.

В Кольском районе также продолжают действовать несколько временных пунктов пропуска. Въезд ограничен в Териберку, Ура-Губу и Белокаменку. Причем КПП появилось не только на въезде в сам Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, но и на отворотке на Мишуково. Меры направлены на то, чтобы не допустить дальнейшего распространения эпидемии и не допустить инфицирования жителей.

Помогают жёсткие меры контроля выявить и других правонарушителей. Так сотрудники ОМВД по Кольскому району недавно зафиксировали факт торговли контрафактным алкоголем в Белокаменке. Помимо продажи продуктов питания недобросовестный предприниматель ещё круглосуточно торговал водкой кустарного производства. Предпринимателю грозит крупный штраф.

Администрация района также напоминает жителям, что в области продолжает действовать режим самоизоляции. Выходить на улицу можно только за продуктами и в аптеки. При себе необходимо иметь собственноручно заполненное пояснение. Нарушителей режима ждёт предупреждение или штраф от одной до тридцати тысяч рублей. Сотрудники ОМВД по Кольскому району уже составили на таких несознательных граждан порядка 90 протоколов об административных правонарушениях.

Шла речь на совещании и о послаблении режима самоизоляции. С нуля часов 24 апреля рыбакам разрешили выход на внутренние и внешние водоёмы для осуществления любительского лова. Данное право прописано в постановлении регионального правительства № 235 от 21.04.2020 года. При этом речь идёт не о приезжих туристах, а о жителях Мурманской области, для которых промысел той же трески позволяет прокормить семьи.

В муниципалитете выход в море имеют жители Колы, Минькино, Белокаменки, Ура-Губы и Териберки. Для них условия следующие: прежде всего, гражданин должен иметь регистрацию по месту жительства или пребывания на территории Мурманской области, причём именно в том муниципалитете, где предполагается осуществлять использование маломерного судна. Говоря проще, жители Колы могут рыбачить в заливе недалеко от самого районного центра, рыбаки из той же Териберки уже могут выходить к острову Кильдин. Ещё одно немаловажное условие - наличие письменного согласования главы администрации на осуществление лова с указанием срока его действия. Т.е. колянам нужно иметь согласование главы районной администрации, а жителям той же Ура-Губы - согласование главы своего сельского поселения. При этом рыбак должен быть здоровым, иметь средства индивидуальной защиты. Касаются ограничения и количества человек на самом маломерном судне. Их должно быть вдвое меньше, чем это максимально допустимо в соответствии с техническими характеристиками лодки.

Жители райцентра могут отправлять запрос на согласование любительского лова в отдел безопасности Кольского района на электронную почту ob@akolr.gov-murman.ru (Отправляется копия паспорта гражданина РФ, копия документа о регистрации, а также само заявление). Консультацию по данному вопросу так же можно получить по телефону 8(815-53) 3-33-67. Режим приема звонков с 9.00 до 16.00. Согласование будет готово на следующий день.

В администрации Кольского района также напоминают рыбакам о соблюдении правил любительского лова. Он запрещён в 100 метрах от мостов. При этом следует помнить и о том, что выход в Кольский залив дальше села Белокаменка регламентируется Пограничным управлением. В ведомство заранее необходимо предоставлять паспортные данные и сообщить о планируемых сроках выхода в море.

Обсудили на совещании и новый график работы МФЦ. Они откроются, но будут принимать граждан только по предварительной записи. Ближайшая возможная дата посещения – 24 апреля. Исключение составляют МФЦ в ЗАТО Александровск, Заозерск, Видяево, Апатитах, Кировске, Оленегорске и Терском районе. Они закрыты до 30 апреля. В Коле отделение центра откроется 27 апреля. Предварительная запись ведется по телефонам МФЦ, номера и режим работы указаны на портале Мурманского оперативного штаба https://covid.gov-murman.ru/mfc/index.php

Обязательное условие посещения – отсутствие признаков простудных заболеваний. Необходимо также использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра . В помещении МФЦ одновременно не может находиться более десяти человек с учётом работников центра.

Поддержит муниципалитет и представителей малого и среднего бизнеса. В апреле, мае и июне такие предприниматели не будут платить земельный и имущественный налоги. Данный вопрос будет рассмотрен 28 апреля на заседании Совета депутатов Кольского района. Бизнесмены также будут получать федеральные и региональные меры поддержки.

Обсудили на совещании и работу дошкольных и образовательных учреждений района. На сегодняшний момент в 10 детских садах муниципалитета открыты 20 дежурных групп. Всего детские сады посещают 160 малышей.

Озвучены и новые сроки окончания учебного года для школьников. Для учащихся с 1-го по 8-й класс занятия закончатся 16 мая. Однако на каникулы дети смогут уйти только 30 мая. Все это время они будут заниматься внеурочной деятельностью.

Учащиеся 9,10 и 11-х классов будут заниматься до 5 июня. С 8 по 31 июня выпускники будут сдавать итоговые экзамены.

Продолжает Кольский район оказывать помощь гражданам в возрасте старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. Волонтеры и социальные работники уже отработали 107 обращений по доставке пенсионерам необходимых продуктов и лекарств. Администрация подчеркивает, сама услуга бесплатная, пенсионеры платят только за купленные для них продукты. Отличить волонтеров от мошенников просто, все добровольные помощники носят фирменные синие куртки.

Накануне 200 бесплатных продуктовых набора также доставили одиноким пенсионерам и детям войны. Акция проводится при поддержке «ОНФ», в районе в таких наборах нуждаются 475 пожилых людей.

Глава районной администрации так же озвучил на совещании, что все ветераны в преддверии Дня Победы не останутся без подарков. И хоть массовые мероприятия отменены, каждого обязательно посетят волонтёры.