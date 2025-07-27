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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.25 15:00

Сотрудники МФЦ Мурманской области отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 27 июля, сотрудники многофункциональных центров по всей стране отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 2010 году был принят федеральный закон №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который заложил основу для создания современной системы предоставления услуг населению по принципу «одного окна».

«Благодаря усилиям МФЦ жители региона имеют свободный доступ к широким возможностям современных технологий и удобному взаимодействию с органами власти. Мы гордимся нашими сотрудниками», – подчеркнула и.о. министра цифрового развития Мурманской области Вера Орлова.

Многофункциональные центры остаются востребованными у северян. Более чем полмиллиона жителей воспользовались государственными и муниципальными услугами в прошлом году.

«В 2024 году сохранилась тенденция роста востребованности услуг в МФЦ. Так, жителям и юридическим лицам Мурманской области было оказано свыше 589 тысяч государственных, муниципальных и иных услуг, что на 6,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Влияние на это оказывает и активное внедрение цифровых технологий: мы стараемся открывать новые направления помощи, улучшать сервис, чтобы жители посещали отделения с удовольствием, зная, что им всегда окажут необходимую помощь», – сообщила Вера Орлова.

Напомним, для посетителей офисов «Мои документы» действует электронная очередь, которая помогает сократить время. Тот, кто особенно ценит своё время, может воспользоваться возможностью предварительной записи, доступной благодаря контактному центру по номеру 8-800-4444-05, на сайте учреждения и через telegram-бот.

В МФЦ региона открыто 200 окон для приёма заявителей, где предоставляется более 200 услуг, 30 из которых новые. Например, федеральная услуга выдачи справок участникам специальной военной операции и членам их семей, а также региональные услуги по предоставлению мер социальной поддержки, включая проезд к медицинским учреждениям льготным категориям граждан. Кроме этого, в рамках регионального плана «На Севере – жить!» нефинансовую карту жителя для обучающихся можно получить в многофункциональных центрах, предварительно подав заявление на портале госуслуг.

«Сотрудники МФЦ регулярно осуществляют выездной приём населения, который проходит в 28 населённых пунктах Мурманской области, которые расположены вдали от крупных городов. Это обеспечивает равный доступ к государственным услугам даже в отдаленных районах. Запись на прием также доступна онлайн», – отметила Вера Александровна.

Кроме того, для северян открыты Центры цифровых компетенций и сектора пользовательского сопровождения. Всего действует 14 центров и 11 секторов, где жители получают необходимые навыки в освоении электронных сервисов. Число обращающихся за услугами в электронной форме в 2024 году выросло вдвое и достигло более 65 тысяч человек.

В Мурманской области действуют 18 отделений и 8 обособленных структурных подразделений. Все они объединены единой системой, предоставляя широкий спектр государственных и муниципальных услуг. Коллектив МФЦ объединяет 451 сотрудника.

«Хочу поблагодарить команду МФЦ за нелегкий, но такой важный для населения Мурманской области труд, за терпение, отзывчивость и желание помочь каждому человеку. Вы — настоящие профессионалы, которые ежедневно доказывают свою преданность делу и обеспечивают высокие стандарты обслуживания», – резюмировала Вера Орлова.

Напомним, в 2024 году областное учреждение отпраздновало своё 15-летие.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550993/#&gid=1&pid=1

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