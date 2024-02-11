Сотрудники Минприроды Мурманской области провели для посетителей выставки «Россия» викторину и мастер-класс

В рамках Дней сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сотрудники Минприроды Мурманской области организовали и провели несколько мероприятий.

Гости выставки поучаствовали в викторине на знание нашего региона, узнали о биоразнообразии Мурманской области. Каждый ответивший на вопросы получил на память магнитик с изображением Кольского Севера.

Также сотрудники Минприроды провели необычный мастер-класс: его участники научились вязать несколько видов морских узлов и смогли проверить свои силы, соревнуясь на время.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, подобные мероприятия не только позволяют получить новые знания и навыки, но и способствуют популяризации морской культуры и традиций Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru