Сотрудники Минприроды региона активно помогали в ликвидации последствий аварии на линии электропередачи «Россетей»

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и регионального центра лесного и экологического контроля предоставили средства и оборудование для ремонтных работ: электрогенераторы, топливо, соединительные муфты, фиксаторы и крепежные изделия.

Благодаря этому удалось быстро приступить к восстановительным работам и снизить отрицательные эффекты перебоев электроснабжения.

«Мы помогали с быстрыми транспортными перемещениями специалистов организаций «Россети», МЧС и представителей следственного комитета прямо к месту инцидента. Работники регионального центра лесного и экологического контроля использовали не только снегоходы, но и три новых автомобиля, полученных ранее от правительства региона. Техника продемонстрировала отличную проходимость в суровых погодных условиях, уверенно преодолевая глубокие снежные заносы и труднопроходимые участки местности», - отметил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Банников.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561244/#&gid=1&pid=3