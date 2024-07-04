Сотрудники Минприроды региона очистили от мусора берега озера Глубокое

Сотрудниками регионального Минприроды и подведомственных учреждений в рамках федеральных акций Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна», регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», под эгидой акции «Вода России» очищены берега озера Глубокое.

Во время субботника участники собрали множество различного мусора: бутылки, обломки металлических конструкций, остатки пластиковых и пластмассовых изделий, крупногабаритный и бытовой мусор, а также отработанные автомобильные покрышки.

По итогам было собрано более 20 мешков различных отходов и очищен 1 км береговой линии озера.

Сотрудники Минприроды Мурманской области напоминают, что нарушителям правил санитарной безопасности в лесах грозят штрафы. Так, для граждан это от 500 рублей до 1 тысячи рублей. Должностные лица за нарушение заплатят от 1 до 2 тысяч рублей, а юридические лица - от 10 до 20 тысяч рублей.

Рейды по выявлению несанкционированных свалок мусора сотрудники ведомства проводят регулярно.

Фото: https://mpr.gov-murman.ru/news/524542/