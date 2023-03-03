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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.23 16:00

Сотрудники Мончегорского КЦСОН представили успешные практики социальной сферы на межрегиональной встрече в Карелии

В рамках соглашения о сотрудничестве прошла встреча сотрудников Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения и учреждения социальной сферы Республики Карелия. Основными целями визита заполярных специалистов стал обмен опытом и обсуждение актуальных проектов, реализуемых в обоих регионах.

На межрегиональной встрече заполярные специалисты представили бригадный метод оказания социальных услуг на дому, практику работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы «Социальный патруль», опыт реализации программы комплексной социально-психологической реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов «Адреса заботы» и полимодальной геронтоориентированной программы «Конструктор заботы». 

Карельские коллеги поделились опытом использования современных цифровых технологий при оказании социальных услуг на дому «Личный кабинет социального работника», а также провели экскурсию по структурным подразделениям Комплексного центра социального обслуживания населения по Петрозаводскому округу. 

«Партнёрство между комплексными центрами развивается. В прошлом году состоялось четыре ключевые встречи, где в фокусе были несовершеннолетние получатели социальных услуг и инвалиды трудоспособного возраста. В текущем году намечено более десяти совместных мероприятий, определены различные форматы их проведения: очные и дистанционные семинары, мастер-классы, турниры», – подчеркнула директор Мончегорского КЦСОН Альбина Сидоренко. 

Руководитель КСЦОН Республики Карелия Елена Малышева отметила важность взаимодействия учреждений социальной сферы соседних регионов, подчеркнув, что оно способствует развитию технологий работы, повышающих качество предоставления социальных услуг и эффективность социального обслуживания.  

Следующая межрегиональная встреча состоится в дистанционном формате для молодежи с инвалидностью старше 18 лет. Её тематикой станет кулинарный эксперимент в рамках проекта «Интеграционная площадка «Вкус к жизни» Мончегорского центра.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития,  этот проект, реализуемый в городе металлургов, был опубликован в номере журнала «Профессиональная библиотека работника социальной службы» по итогам Всероссийского отраслевого смотра-конкурса «Учреждение устойчивого инновационного развития». Мончегорский КЦСОН стал лауреатом конкурса, что дало учреждению право на публикацию наряду с другими успешными российскими практиками в социальной сфере.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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