Сотрудники Мурманского балкерного терминала защитили дипломы по программе «Лидеры производительности»

Заместитель директора по производству Константин Огрин и главный инженер Николай Ильин Мурманского балкерного терминала прошли полугодовое обучение и защитили дипломы по программе «Лидеры производительности».

Это уникальная государственная программа дополнительного профессионального образования для руководителей предприятий - участников национального проекта «Производительность труда». Обучение основано на лучших мировых компетенциях.

«После реализации в МБТ программы по бережливому производству, нам поступило предложение войти в программу «Лидеры производительности». Мы решили не упускать такую возможности и пройти обучение» - рассказал заместитель директора по производству Константин Огрин.

Представители МБТ вошли в 34 поток. Всего на курсе учились более 200 представителей 112 предприятий из 43 регионов страны.

За время обучения руководители организаций и предприятий изучали стратегическое планирование, маркетинг, организацию производства и автоматизацию процессов.

Финалом обучения стала защита проектов перед экспертными комиссиями. Сотрудники МБТ защитили дипломы на оценку «хорошо».

«Огромная польза и опыт. Хочется все знания применить на деле. Мы для себя отметили все инструменты, как с ними работать и реализовать в МБТ. Все практики, о которых нам рассказывали, мы в ближайшее время сможем применить. В сентябре мы продолжим работу по программе «Бережливое производство». Пилотный проект в МБТ мы внедряли в работу технической службы, в сентябре войдем в полугодовой проект и начнем работать в направлении производственной службы на участке комплекса минеральных удобрений. Создадим рабочую группу и совместно с региональным центром компетенций Мурманской области будем прорабатывать и выявлять точки роста» - прокомментировал заместитель директора по производству Константин Огрин.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255867%2Fwall-149919532_4160