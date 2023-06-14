Сотрудники мурманского Филиала «АтомЭнергоСбыта» приняли участие в акции по сбору средств в поддержку ММБУ «Центр содержания животных»

12 июня заполярные энергетики посетили приют и передали братьям нашим меньшим свыше 100 килограммов корма (сухой и влажный), пелёнки, одноразовые перчатки для ухода и, в качестве бонуса – специальные вкусняшки для котов и собак.

«Важно помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. Ведь животные попадают в приют не от хорошей жизни, поэтому им так важна забота, внимание, а лучше заботливые хозяева и дом», - отметила заместитель директора Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск по сбыту Анна Турилова.

Отметим, что подобные добрые дела для мурманских энергетиков – не редкость. В филиале активно развивается волонтёрство, без которого сложно представить современный мир.

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.