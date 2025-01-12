Люди могут многое: Собор Парижской Богоматери восстановили после пожара, а японский художник-самоучка на листках деревьев вырезает удивительные миниатюрные картины51% россиян хочет создать подушку безопасности для своей семьи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.01.25 18:00

Сотрудники Мурманского областного краеведческого музея осваиваются в здании на проспекте Ленина

Завершаются последние подготовительные работы во временном помещении, и команда музея готовится к переезду в историческое здание на проспекте Ленина Мурманска. Специалисты уже начали упаковывать и перевозить экспонаты, разрабатывать новые выставки и проекты, полные увлекательных историй для северян и гостей Кольского Заполярья.

С 9 января музей временно закрыт, а открытие в обновлённом здании запланировано на первый квартал 2025 года.

Как сообщает vk.com/mokm51, в этот период взаимодействие с посетителями будет осуществляться только онлайн: на официальном сайте музея и в группе в соцсети «ВКонтакте».

Материал на онлайн-площадках регулярно пополняется различным контентом.

Отметим, что двери музея открыты для посетителей в территориальных отделах: Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов Мурманская область, Терский район, п. Умба, ул. Дзержинского, 78 и Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов Мурманская область, с. Ловозеро, ул. Советская, 28.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Кадровый голод» — главное HR-словосочетание 2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимого имущества подлежат обязательному нотариальному оформлению
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Кронштадтская крепость. Страницы истории». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)51% россиян хочет создать подушку безопасности для своей семьи-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 38 копеек, евро теряет 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)На рабочем совещании в региональном правительстве Андрей Чибис подвёл итоги работы служб жизнеобеспечения в период новогодних праздников-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимого имущества подлежат обязательному нотариальному оформлению
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика