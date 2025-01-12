Сотрудники Мурманского областного краеведческого музея осваиваются в здании на проспекте Ленина

Завершаются последние подготовительные работы во временном помещении, и команда музея готовится к переезду в историческое здание на проспекте Ленина Мурманска. Специалисты уже начали упаковывать и перевозить экспонаты, разрабатывать новые выставки и проекты, полные увлекательных историй для северян и гостей Кольского Заполярья.

С 9 января музей временно закрыт, а открытие в обновлённом здании запланировано на первый квартал 2025 года.

Как сообщает vk.com/mokm51, в этот период взаимодействие с посетителями будет осуществляться только онлайн: на официальном сайте музея и в группе в соцсети «ВКонтакте».

Материал на онлайн-площадках регулярно пополняется различным контентом.

Отметим, что двери музея открыты для посетителей в территориальных отделах: Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов Мурманская область, Терский район, п. Умба, ул. Дзержинского, 78 и Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов Мурманская область, с. Ловозеро, ул. Советская, 28.