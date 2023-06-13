Сотрудники Мурманского областного краеведческого музея помогут узнать о победах и трагедиях знаменитого героя-североморца

14 июня в 15.30 кандидат исторических наук, преподаватель Филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, член Совета Регионального отделения РВИО в Мурманской области Д.Г. Семенов выступит с лекцией «Николай Александрович Лунин: страницы боевой биографии».

Как пишет vk.com/mokm51, Николай Александрович Лунин - легендарный подводник Северного флота, Герой Советского Союза, который приобрёл буквально мировую известность в июне 1942 года своей атакой на вражеский линкор «Тирпиц». Но жизнь и боевой путь Николая Александровича гораздо богаче - в его биографии отразилась судьба сотен советских моряков-командиров второй четверти XX века, создававших советский флот и защищавших морские рубежи СССР.

Мероприятие проводится в рамках акции «Знание. Герои» (12+)

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457269406%2Falbum-91580302_00%2Frev