Сотрудники Мурманского УГМС в рамках ранней профориентации провели две лыжные экспедиции для учащихся Санкт-Петербурга

ФГБУ «Мурманское УГМС» в целях популяризации деятельности гидрометеорологической службы, ранней профориентации, повышения экологической грамотности школьников сотрудничает со многими образовательными учреждениями – и не только из Мурманска и Мурманской области. Так, в рамках соглашения о сотрудничестве с ГБНОУ «Балтийский берег» из Санкт-Петербурга в дни мартовских каникул две группы учащихся из Северной столицы совершили путешествие по Кольскому полуострову.

Специалисты Мурманского УГМС оказали организационную и информационную поддержку при составлении маршрутов и экспедиционных заданий. Участники первой походной группы «Станция юных туристов» сначала провели два дня в Мурманске, активно готовясь к выполнению задания: посетили морскую гидрометстанцию МГ-2 Мурманск, где ознакомились с устройством метеоплощадки, узнали о назначении установленных на ней приборов и оборудования, провели параллельные измерения походным датчиком температуры и влажности воздуха, научились пользоваться дозиметром.

Затем ученики побывали в музее истории Мурманского УГМС, многое узнав о становлении и развитии службы погоды в Кольском Заполярье, о работе профильных специалистов. Для школьников был организован интерактивный урок, на котором они азартно соревновались в скорости передачи данных радиоключом.

За время нахождения в Мурманске группа успела ознакомиться и со знаковыми местами города-героя: посетила легендарный ледокол «Ленин», памятник защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, мемориал АПЛ «Курск». Из Мурманска участники экспедиции продолжили путь в посёлок Ура-Губа, откуда отправились в пятидневный лыжный поход по тундре к побережью Баренцева моря и по пути следования в рамках экспедиционного задания проводили наблюдения за снежным покровом (измеряя его высоту через каждые 500 метров), температурой и влажностью воздуха (трижды в день в установленное нормативными документами Росгидромета время), толщиной и структурой льда (в районе озера Голубое).

По возвращении из тундры группа посетила метеостанцию М-2 Ура-Губа, сотрудники которой ознакомили учащихся с видами выполняемых метеорологических наблюдений, с работой автоматического метеокомплекса (АМК) и поручили выполнить практическое задание по проведению радиометрических измерений.

Участники второй лыжной экспедиционно-походной группы «Восхождение» прошли по маршруту: ж/д станция Пояконда – село Ковда в расположение труднодоступной станции Ковда. Выполняя экспедиционное задание, школьники ознакомились с программой проводимых на ТДС наблюдений и под руководством сотрудников станции провели морские гидрологические наблюдения в Кандалакшском заливе Белого моря: бурили лунки для забора морской воды, измеряли её температуру, плотность и солёность.

Участников экспедиции ознакомили и с историей поморского села Ковда и его культурным наследием – Никольской церковью постройки 1705 года, являющейся памятником старинного зодчества.

За время пребывания на Кольском полуострове участниками обеих походных групп выполнена насыщенная программа исследований, приобретены практические навыки в проведении гидрометеорологических наблюдений в соответствии с полученными заданиями, а ещё им удалось полюбоваться завораживающим природным явлением - полярным сиянием. Со слов самих юных полярников и их педагогов, все они увозят с собой незабываемые впечатления от путешествия.

Фото: https://kolgimet.ru/news/news/o-lyzhnykh-ehkspedicijakh-na-kolskii-poluostrov/?no_cache=1&cHash=a25ce156180b9e6fdff940c89267fc72