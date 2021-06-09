Сотрудники Мурманской авиабазы локализовали пожар в Ковдорском участковом лесничестве

Вечером 8 июня сотрудники Авиалесоохраны Мурманской области собственными силами локализовали пожар в Ковдорском участковом лесничестве.

Напомним, 7 июня в Ковдорском участковом лесничестве посредством Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Термические точки», а позднее в результате объективного наблюдения летчиков-наблюдателей на самолете «Cessna» был обнаружен лесной пожар.

При наличии высокой задымленности была установлена общая площадь возгорания, составившая 350 га в динамике, в связи с усилением ветра лесной пожар распространился. Министерством были предприняты незамедлительные действия по направлению сотрудников Авиалесоохраны в количестве 37 человек для ликвидации пожара. Ситуация находилась на личном контроле губернатора Андрея Чибиса.

«По состоянию на вечер 8 июня пожар полностью локализован, угроза дальнейшего распространения отсутствует. Площадь возгорания с учетом корректировок составила 220 га . Пожар находился в значительном отдалении, в труднопроходимой местности, куда добраться можно было только с помощью вертолетов. Нами оперативно было принято решение о доставке на пожар сил и средств со всех подразделений Авиалесоохраны. Пожар удалось локализовать собственными силами», – сообщил министр Сергей Абаринов.

Глава ведомства также отметил, что сотрудники авиалесоохраны боролись с огнем в сложных условиях.

«Нужно отдать должное тому, что они приложили неимоверные усилия для ликвидации лесного пожара. Ещё раз хотелось бы призвать жителей и гостей Мурманской области более внимательно относится к природе и противопожарной безопасности. Мы привлекаем значительные силы людей и само главное – подвергаем их жизнь и здоровье риску», – акцентировал внимание министр.

В связи с наступлением теплой и сухой погодой, министерство просит соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. При обнаружении пожара в лесу необходимо позвонить по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.