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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.22 16:30

Сотрудники Мурманской областной больницы поблагодарили портовиков

В адрес исполнительного директора АО «Мурманский морской торговый порт» Алексея Рыкованова поступило Благодарственное письмо за подписью главного врача ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» Александра Голованова. В нем, в частности, сказано:

«ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» выражает искреннюю благодарность и признательность АО «Мурманский морской торговый порт» за активную волонтерскую деятельность, за эффективное сотрудничество и помощь. Искренне желаем Вам здоровья, профессиональных успехов, неиссякаемой энергии в достижении поставленных целей».

Напомним, работники АО «ММТП» и, прежде всего, представители Волонтёрского отряда и Этического комитета АО «Мурманский морской торговый порт» являются активными участниками волонтерского движения. Неоднократно они приходили и в Мурманскую областную клиническую больницу имени П.А. Баяндина, где оказывали необходимую помощь медицинским работникам.

«Волонтёры Мурманского морского торгового порта зарекомендовали себя как ответственные, инициативные и неравнодушные люди. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции они взяли на себя огромный груз ответственности и с честью справляются с ним!», - отмечал исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов на встрече к волонтёрам ММТП.

Напомним, волонтёрское движение в АО «Мурманский морской торговый порт» существует с 2018 года. За это время его активисты приняли участие во множестве благотворительных акциях. Портовики-волонтёры проводили игровые программы для детей в больницах, детских домах, коррекционных школах. В рамках субботников они помогали благоустраивать и озеленять городские территории. Сейчас, в период пандемии, они продолжают оказывать помощь медицинским работникам. Волонтёры-портовики были отмечены во Всероссийском конкурсе «Чемпионы добрых дел» в 2020 и 2021 годах. Представители волонтёрского движения АО «ММТП» не сомневаются, что их сотрудничество с ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» будет продолжено.

Также они напоминают, что двери добровольческого движения открыты для всех, кто стремится приносить пользу ближним и готов делать это по велению сердца. Ознакомиться с деятельностью Волонтёрского отряда АО «ММТП» и обратиться к его активистам можно с помощью страницы движения «ВКонтакте» Волонтёрский отряд АО «ММТП».

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247951%2Fwall-149919532_2416

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