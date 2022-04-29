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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.22 17:15

Сотрудники Мурманской областной станции скорой помощи получили награды и благодарственные письма от Госдумы и губернатора региона

28 апреля в России отмечали День работника скорой медицинской помощи. В профессиональный праздник депутат Госдумы Татьяна Кусайко вручила сотрудникам станции скорой медицинской помощи, подведомственной региональному Министерству здравоохранения, благодарственное письмо от председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрия Хубезова. Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко вручила 10 благодарственных писем губернатора коллективам подстанций областного учреждения и почётную грамоту и.о главного врача Наталье Черкасовой. Еще 10 почётных грамот и 14 благодарностей министерства здравоохранения вручил сотрудникам СМП глава ведомства Дмитрий Панычев. На торжественном мероприятии каждый произнес слова благодарности в адрес сотрудников экстренной службы.

«Вы первыми принимаете вызов, первыми реагируете на критическую ситуацию. Ваше призвание помогать, спасать, а иногда и дарить второй день рождения. Я хочу поблагодарить вас за работу, в которой невозможно быть равнодушным. Пожелать здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Будьте уверены в том, что все рабочие вопросы найдут отклик и у министра, и у меня, и у губернатора. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», – сказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко во время награждения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2021 году на встрече с губернатором Мурманской области от сотрудников станции прозвучало пожелание – закупить новую спецодежду. Андрей Чибис принял решение о выделении средств на эти цели. Впервые сразу всех фельдшеров скорых региона обеспечили формой. Обновляется и автопарк. Автомобили скорой медпомощи со сроком эксплуатации более 5 лет на настоящий момент не выходят на линию. Доля таких машин сократилась до 27%. Это в 2,5 раза лучше, чем в 2019 году.  В 2021 году Минпромторг России за счет средств федерального бюджета поставил в региона 22 спецавтомобиля. Семь из них – с полным приводом, что важно для работы подразделений в нашем регионе. 

«Скорая медицинская помощь – особая медицинская служба, которая всегда находится на передних рубежах борьбы за жизнь и здоровье человека. Достойно служба справилась и с испытаниями пандемии, когда количество вызовов в сутки в «пиковый» период доходило до 1200. Сегодня на областной станции скорой помощи трудятся 58 врачей, 497 сотрудников со средним медицинским образованием и 346 водителей автомобиля СМП, чья ежедневная слаженная и грамотная работа помогает, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю спасать жизни жителей региона», – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

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