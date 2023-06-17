Сотрудники на удалёнке, работающие из-за рубежа, есть в каждой одиннадцатой компании

Работают на удалёнке, находясь в России или за рубежом, чаще всего IT-специалисты и дизайнеры. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

О наличии дистанционных сотрудников, работающих из-за рубежа, рассказали 9% работодателей. В целом же работники на удалёнке, как находящиеся в России, так и за ее пределами, есть сегодня в 36% предприятий и организаций. Причём в 2 из 3 таких компаний дистанционного персонала осталось мало: менее 10% от штатной численности.

По словам представителей компаний, на удалёнке из России и зарубежья чаще всего трудятся IT-специалисты и дизайнеры.

Компаний, практикующих дистанционную занятость, становится всё меньше: за три месяца их число снизилось на 4 процентных пункта. В Москве и регионах предприятий и организаций с удаленкой чуть больше, чем по стране в целом, в Санкт-Петербурге — чуть меньше.

Время проведения опроса: 1—14 июня 2023 года.