Сотрудники ОМОН Росгвардии идентифицировали четыре мины времён Великой Отечественной войны

В дежурную часть ОМОН «Медведь» Управления Росгвардии по Мурманской области поступила информация о том, что местный житель, прогуливаясь в окрестностях лесного массива, обнаружил подозрительные предметы, внешне схожие с минами. На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования отряда мобильного особого назначения.

Прибыв по указанному адресу, взрывотехники ОМОН Росгвардии провели обследование и установили, что перед ними две минометные мины дымовые калибром 81 миллиметр и две минометные мины калибром 50 миллиметров . Все они представляли опасность, так как имели взрыватели.

Данная находка была передана следственно-оперативной группе для дальнейшего уничтожения.