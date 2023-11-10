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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.23 16:15

Сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации сегодня принимают поздравления

По случаю Дня сотрудника органов внутренних дел в Мурманске 10 ноября состоялись торжественные мероприятия.

Губернатор Андрей Чибис поздравил сотрудников полиции Мурманской области с профессиональным праздником и вручил региональные награды.

«Наша страна сейчас находится в непростом историческом периоде, когда правопорядок в повседневной жизни значим как никогда. Несмотря на все сложности, вы с этой задачей успешно справляетесь – мы видим, что уровень доверия к полиции у северян растёт. Я поздравляю вас с праздником, желаю и дальше принимать вызовы времени достойно, сохранять и приумножать доверие населения к вашей службе. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!», – сказал губернатор на торжественном собрании, посвящённом профессиональному празднику.

Андрей Чибис вручил региональные награды лучшим сотрудникам УМВД России по Мурманской области. За многолетнюю добросовестную службу Почётным знаком губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» награждены подполковник полиции Максим Рыбкин, подполковник внутренней службы Татьяна Кажурина, майор полиции Алексей Шелыгин и майор полиции Дмитрий Морошкин. Майору полиции Максиму Чебану вручено Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области.

Начальник УМВД России по Мурманской области полковник полиции Алексей Веселовский поздравил личный состав с праздником, отдельно выразил глубокую признательность ветеранам службы, подчеркнув их весомый вклад в становление молодых сотрудников.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, за особый вклад в дело охраны общественного порядка и борьбы с преступностью высшей наградой МВД России – Нагрудным знаком «Почётный работник МВД» награждены полковник полиции Алексей Тарунин и полковник внутренней службы Татьяна Сухова. Ряду сотрудников также были вручены ведомственные награды.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил, что полиция – одна из важнейших структур государственной власти:

— От вашей работы во многом зависит социальная, политическая и экономическая стабильность нашего заполярного региона. Ваш ежедневный ответственный, благородный, порой опасный труд помогает обеспечивать безопасность наших земляков, предотвращать и пресекать правонарушения, раскрывать преступления. Благодаря вам северяне чувствуют себя под надежной защитой, зная, что в любой сложной ситуации найдут помощь и поддержку.

Сергей Дубовой пожелал сотрудникам управления крепкого здоровья и благополучия, дальнейших успехов в службе на благо жителей Мурманской области и всей России, вручил награды регионального парламента.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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