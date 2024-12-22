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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.24 12:00

Сотрудники правительства Мурманской области приняли участие в акции «Новогоднее чудо»

В начале декабря в правительстве Мурманской области проходила благотворительная акция «Новогоднее чудо», в рамках которой сотрудники собрали подарки для воспитанников социальных центров Кольского Заполярья.

Акция «Новогоднее чудо» проводится в Мурманской области уже 16 лет. С 2020 года организаторами акции выступают добровольцы Единого волонтёрского центра при поддержке регионального правительства.

«Здорово, когда объединяется энергия новогоднего настроения и добрые поступки, так и происходят чудеса. И когда ты сам делишься добром, оно к тебе всегда возвращается. Люди заряжаются хорошим настроением и приносят его в свой дом. Большое спасибо всем людям, кто принял участие в акции «Новогоднее чудо» и сотворил маленькое чудо для детей. Сейчас наступает самый главный период, когда подарки, которые покупали весь декабрь северяне, начинают доходить до адресатов. И каждый ребёнок из дома-интерната к Новому году получит подарок мечты», – подчеркнула руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Каждый год волонтёры предлагают детям, которым в силу жизненных обстоятельств родители не могут подарить новогодние подарки, поделиться своими мечтами. Почувствовать себя волшебником и исполнить одно или несколько новогодних желаний одиноких детей могут все желающие. Новогодние ели, на которых развешены открытки с детскими желаниями, были установлены в нескольких общественных пространствах Мурманска: в торговых центрах и административных зданиях.

К акции традиционно присоединились сотрудники регионального правительства.

«Новый год – праздник радостных ожиданий и добрых надежд, который каждый из нас встречает мечтой об исполнении желаний. Очень важно поддержать тех деток, которые, к сожалению, лишены родительской любви и заботы. Акция «Новогоднее чудо» у нас поводится не первый год, и каждый год я в ней принимаю участие. Очень важно, чтобы у этих деток сохранилась вера, что мечты сбываются», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова рассказала, что она вместе с коллегами ежегодно участвует в акции.

«Новый год это самый красивый, самый такой яркий и волшебный праздник. Это волшебство должны почувствовать все детки обязательно. Поэтому мы традиционно своим коллективом принимаем участие в этой акции. Безусловно, это очень доброе дело, очень важное и очень значимое», – уверена Елена Стукова.

В 2024 году в проекте участвуют 422 подопечных из 19 социальных учреждений Заполярья.

С 21 по 30 декабря волонтёры начнут развозить подарки адресатам.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках акции «Новогоднее чудо» дети нередко загадывают необычные желания. В этом году ребята мечтают заглянуть за кулисы кукольного театра, познакомиться с пилотом самолёта, покататься на снегоходах и даже побывать на подводной лодке. Организаторы отмечают, что все желания обязательно будут исполнены.

Кроме того, 23 декабря волонтёры «Новогоднего чуда» вместе с руководителем Единого волонтёрского центра Евгенией Чибис устроят праздник для пациентов Мурманской областной детской клинической больницы и передадут сладкие подарки от одного из партнёров акции.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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