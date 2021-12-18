Сотрудники правительства Мурманской области приняли участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо»

17 декабря в здании правительства Мурманской области добровольцы регионального Единого волонтёрского центра принимали новогодние подарки для их передачи воспитанникам детских домов и центров помощи Кольского Заполярья и детям-инвалидам.

Сбор подарков проходил в рамках традиционной благотворительной акции «Новогоднее чудо», которая стартовала в регионе 30 ноября. Волонтёры установили в Мурманске 11 ёлок, в том числе в административных зданиях правительства области-центре. На ветвях ёлок были размещены открытки с желаниями, написанные более чем 500 ребятами – воспитанниками 19 социальных учреждений Мурманской области и подопечными фонда «Дети-ангелы Мурмана».

Исполнить желание ребёнка вправе кто угодно. Для этого нужно взять открытку, приобрести подарок и передать организаторам акции, после чего волонтёры доставят его по адресу.

«Начинается самый интересный период акции «Новогоднее чудо» – сбор и передача подарков детям. Сегодня первую партию привезут в Единый волонтёрский центр, где мы будем готовить их к отправке. Цель – исполнить все 500 желаний. Часть открыток ещё можно найти на наших елочках, поэтому все, кто ещё не присоединился, могут успеть это сделать. Уверена, ребята будут очень рады подаркам», – отметила руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Активное участие в акции, как и в предыдущие годы, приняли сотрудники регионального правительства. Так, первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко решила снять с ёлки сразу несколько открыток.

«Такие акции очень важны, особенно в преддверии любимого всеми праздника – Нового года, от которого мы все с детства ждём чудес. Осуществить мечту ребёнка – огромное удовольствие не только для самих детей, но и для нас», – отметила первый вице-губернатор.

Первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков подчеркнул, что подобные благотворительные акции напоминают нам о вечных ценностях.

«В преддверии новогодних праздников у нас особенно жёсткий ритм на работе. В пылу рабочих задач начинаешь забывать, что есть нечто более важное и значимое в жизни. Благодаря таким акциям осознаёшь, что главное – семья, дети, возможность творить добро. Спасибо этому прекрасному начинанию!», – сказал первый замминистра.

Доставка подарков детям начнётся 25 декабря. В этот день в Мурманске стартует автопробег Дедов-Морозов, которые развезут в социальные учреждения области сладкие подарки. Вместе с ними в путь отправятся и волонтёры с подарками «Новогоднего чуда».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, акция «Новогоднее чудо» проходит в Мурманской области более десяти лет. С 2020 года её организовывают Единый волонтёрский центр и Forward Management group.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431827/#&gid=1&pid=15