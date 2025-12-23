Сотрудники правительства Мурманской области присоединились к акции «Новогоднее чудо»

В начале декабря в правительстве Мурманской области стартовала благотворительная акция Единого волонтёрского центра «Новогоднее чудо», в рамках которой сотрудники собрали подарки для воспитанников социальных центров Кольского Заполярья.

«В моём случае мальчишка загадал конструктор и спортивный инвентарь - коньки. Каждый год желания разные. У каждого ребёнка своя мечта, и он ею делится, и очень здорово, что и у меня есть возможность некоторые из них исполнить», - отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Каждый год в проекте участвуют почти 500 подопечных из двух десятков социальных учреждений Заполярья.

«Эта акция — больше, чем просто новогоднее чудо. Мы надеемся, что она станет напоминанием: заветные мечты детей должны сбываться не только в Новый год. Пусть наши дети будут окружены заботой и радостью всегда, независимо от даты в календаре. Чтобы самые тёплые и искренние желания каждого ребёнка находили свой отклик — и в праздники, и в обычные дни. Спасибо всем, кто дарит это тепло!», - сказала министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Новогодние ели, на которых развешены открытки с детскими желаниями стоят в общественных местах и принять участие в акции может каждый желающий.

«Новый год – праздник из детства, наполненный радостными ожиданиями и добрых надежд. Ведь дарить подарки — хочется каждому человеку и очень здорово почувствовать себя в эти дни сказочным волшебником и исполнить мечту ребёнка», – отметил председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

Министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор рассказала, что она вместе с коллегами ежегодно участвует в акции.

«Это замечательная и очень добрая традиция, в которой мы с большой радостью приняли участие! Когда ещё, если не в детстве, должны случаться чудеса. И кому ещё, если не нам, взрослым, исполнять детские мечты. Очень надеюсь, что подарки порадуют ребят», – прокомментировала Марта Говор и поблагодарила Единый волонтёрский центр Мурманской области за организацию акции.

«Новогоднее чудо» проводится в Мурманской области уже 17 лет. С 2020 года организаторами акции выступают добровольцы Единого волонтёрского центра при поддержке регионального правительства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559629/#&gid=1&pid=11