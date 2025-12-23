Губернатор Андрей Чибис вручил главе регионального парламента Сергею Дубовому Орден Дружбы«Курс на Север»: жители региона смогут получить 51 тысячу рублей за рекомендацию переехать в регион
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.12.25 17:30

Сотрудники правительства Мурманской области присоединились к акции «Новогоднее чудо»

В начале декабря в правительстве Мурманской области стартовала благотворительная акция Единого волонтёрского центра «Новогоднее чудо», в рамках которой сотрудники собрали подарки для воспитанников социальных центров Кольского Заполярья.

«В моём случае мальчишка загадал конструктор и спортивный инвентарь - коньки. Каждый год желания разные. У каждого ребёнка своя мечта, и он ею делится, и очень здорово, что и у меня есть возможность некоторые из них исполнить», - отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Каждый год в проекте участвуют почти 500 подопечных из двух десятков социальных учреждений Заполярья.

«Эта акция — больше, чем просто новогоднее чудо. Мы надеемся, что она станет напоминанием: заветные мечты детей должны сбываться не только в Новый год. Пусть наши дети будут окружены заботой и радостью всегда, независимо от даты в календаре. Чтобы самые тёплые и искренние желания каждого ребёнка находили свой отклик — и в праздники, и в обычные дни. Спасибо всем, кто дарит это тепло!», - сказала министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Новогодние ели, на которых развешены открытки с детскими желаниями стоят в общественных местах и принять участие в акции может каждый желающий.

«Новый год – праздник из детства, наполненный радостными ожиданиями и добрых надежд. Ведь дарить подарки — хочется каждому человеку и очень здорово почувствовать себя в эти дни сказочным волшебником и исполнить мечту ребёнка», – отметил председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

Министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор рассказала, что она вместе с коллегами ежегодно участвует в акции.

«Это замечательная и очень добрая традиция, в которой мы с большой радостью приняли участие! Когда ещё, если не в детстве, должны случаться чудеса. И кому ещё, если не нам, взрослым, исполнять детские мечты. Очень надеюсь, что подарки порадуют ребят», – прокомментировала Марта Говор и поблагодарила Единый волонтёрский центр Мурманской области за организацию акции.

«Новогоднее чудо» проводится в Мурманской области уже 17 лет. С 2020 года организаторами акции выступают добровольцы Единого волонтёрского центра при поддержке регионального правительства.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559629/#&gid=1&pid=11

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Годовая инфляция в Мурманской области снижается второй месяц подряд-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 73 копейки, евро теряет почти 5 копеек-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)Единая региональная горячая линия ЖКХ - важный инструмент оперативного реагирования в сфере ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»