Сотрудники Регионального центра лесного и экологического контроля помогли установить памятную плиту в честь погибшего в годы Великой Отечественной войны

В июле 2021 года в Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области обратилась за помощью москвичка Наталия Никитина. Гражданка просила об оказании содействия в посещении Природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний» и мемориального комплекса погибшим воинам с целью почтения памяти погибшего в годы Великой Отечественной войны родственника, а также о рассмотрении возможности установления индивидуальной памятной плиты.

Родной дядя Наталии, Георгий Иванович Есин, родился в 1921 году. Во время Великой Отечественной войны служил в 100 ОСПБ Карельского фронта 14-армии. Погиб 16 марта 1942 года. Похоронен в братской могиле в районе озера Большое Озерко на полуострове Рыбачий.

18 августа сотрудники Регионального центра лесного и экологического контроля совместно с Наталией установили памятную плиту погибшему родственнику и почтили его память.

«Войны унесла десятки миллионов жителей нашего Отечества. С тех пор прошло много лет, но память о тяжелейших днях, героических поступках остаётся с нами. Мы должны сделать всё для того, чтобы та войны и её уроки не были забыты», – отметил и.о. руководителя ГОКУ МО «Региональный центр лесного и экологического контроля» Сергей Волошин.