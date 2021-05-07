Сотрудники регионального Фонда капремонта привели в порядок территорию возле памятного знака «Рубеж обороны советских войск на высоте 314,9»

В рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Фонда капитального ремонта Мурманской области привели в порядок территорию возле памятного знака «Рубеж обороны советских войск на высоте 314,9».

В годы войны высота 314,9 имела большое стратегическое значение: здесь шли кровопролитные бои, она не раз переходила от советских войск к немцам и обратно. В советских документах высота именовалась «Важной», немцы прозвали её «Стальной шлем».

Как сообщает региональное Министерство строительства, на 1464 километре современной автодороги «Кола» стоят 2 пилона «1941-1945 гг.», отмечающие рубеж обороны и тот, с которого началось наступление советских войск в 1944 году. Ежегодно в преддверии праздника территорию возле них благоустраивают, возлагают венки и цветы в память о солдатах и офицерах, героически сражавшихся здесь.