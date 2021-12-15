Сотрудники регионального Минстроя изучают технологии BIM-моделирования в МГТУ

С 2022 года информационные технологии BIM-моделирования станут обязательными для всех строек, которые финансируются из бюджета. Навыки работы с современными технологиями должны быть как у подрядчиков, так и у заказчика. Три сотрудника Министерства строительства Мурманской области, а также двое специалистов регионального Управления капитального строительства и Центра содействия жилищному строительству проходят программу повышения квалификации «Информационное моделирование в строительстве» в Мурманском государственном техническом университете.

«Сегодня цифровизацию проходят все сферы современной жизни, и строительная отрасль не исключение. С внедрением информационных технологий BIM-моделирования, которые подразумевают подход к возведению, оснащению, эксплуатации и ремонту здания со сбором и комплексной обработкой в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации об объекте, будет сделан качественный шаг вперед. Однако для этого современными технологиями должны владеть все стороны процесса», – отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, за 72 часа специалисты не только познакомятся с теорией и методическими основами информационных технологий, но и на практике научатся пользоваться программами, позволяющими создавать информационные модели зданий.