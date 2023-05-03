Сотрудники регионального Минстроя привели в порядок территорию «Рубеж обороны советских войск на высоте 314,9»

На 1464 километре автодороги «Кола» находится памятный знак «Рубеж обороны советских войск на высоте 314,9», который установлен в память начала наступления советских войск в 1944 году. В годы Великой Отечественной войны здесь шли кровопролитные бои, а теперь два пилона «1941-1945 гг.» ежегодно становятся местом притяжения для северян и гостей Кольского Заполярья в период мероприятий, посвящённых Дню Победы.

«Наш коллектив шефствует над этим памятным знаком и считает своим долгом сохранять память о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны, обеспечивая таким образом преемственность поколений в патриотическом воспитании», – отметил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Ежегодно сотрудники Министерства строительства Мурманской области или подведомственных организаций в преддверии Дня Победы выезжают к мемориалу, чтобы провести благоустройство: организовать проходы к пилонам, очистить территорию от снега и мусора, возложить венки в память о тех, кто в далекие военные годы защищал нашу Родину.

Фото: https://gov-murman.ru