Сотрудники регионального правительства и ЦУР Мурманской области получили федеральные благодарности за активное содействие в работе по подготовке выборов Президента России

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис вручил Благодарственные письма Президента Российской Федерации Владимира Путина первому заместителю губернатора Оксане Демченко, заместителю губернатора – министру градостроительства и благоустройства Мурманской области Марии Гавриловой и руководителю регионального ЦУР Артёму Марышеву.

Благодарственные письма первого заместителя руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко также были вручены сотрудникам Центра управления регионом Мурманской области – Александру Будникову и Елене Ямаш.

Высокую оценку своей работы сотрудники регионального правительства и ЦУР Мурманской области получили за активное содействие в работе по подготовке выборов Президента России в марте 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/