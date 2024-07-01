Сотрудники регионального правительства получили награды за активное содействие в работе по подготовке выборов Президента России

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис вручил Благодарственные письма Президента Российской Федерации Владимира Путина министру информационной политики Мурманской области Ольге Степаковой и заместителю министра внутренней политики Виктории Могиле.

Благодарственное письмо первого заместителя руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко также было вручено начальнику управления по взаимодействию со СМИ Министерства информационной политики Мурманской области Любови Дубовой.

Высокую оценку своей работы сотрудники регионального правительства получили за активное содействие в работе по подготовке выборов Президента России.

«Это благодарность и достойная оценка вашей работы от руководства страны. Коллеги, я присоединяюсь к этой благодарности. Вы провели по-настоящему качественную организационную работу и информационную поддержку главного политического события России в этом году», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru