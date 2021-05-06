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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.21 11:00

Сотрудники регионального УФСИН привели в порядок подшефный обелиск

Традиционно сотрудники УФСИН России по Мурманской области в преддверии Дня Великой Победы приводят в порядок подшефные памятники.

Основной памятник, над которым шефствует региональный УФСИН, - обелиск старшему политруку 14-й стрелковой дивизии Тимофею Кирилловичу Борисёнку, погибшему в ожесточённых оборонительных боях сентября 1941 года.

Сотрудники Отдела по конвоированию и Управления провели работы по благоустройству прилегающей к памятнику территории – очистили от прошлогодней листвы и от снега, на который нынешняя зима была щедра как никогда. По завершении сотрудники возложили цветы и отдали дань памяти, благодарности и огромного уважения политруку Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, в сентябрьские дни 1941 года в составе 14-й стрелковой дивизии старший политрук Борисёнок был на самом опасном участке фронта - там, где враг прорывался к Мурманску. Ожесточённые бои начались 7 сентября. Тимофей Борисёнок ходил в контратаки с пехотинцами второго батальона 95-го стрелкового полка. Его видели в самых жарких схватках. С пистолетом в руке он поднимал бойцов в атаку. 14 сентября 1941 года в неравном бою, удерживая с товарищами безымянную высоту, политрук Тимофей Борисёнок пал смертью храбрых. Шёл 85-й день войны.

Через полтора месяца после гибели героя, исполком Мурманского областного Совета депутатов трудящихся принял постановление увековечить память старшего политрука Т.К. Борисёнка и воздвигнуть обелиск на сопке, где погиб и похоронен герой.

Семиметровая стела установлена на возвышении на 76-м километре дороги Печенга — Мурманск. Памятник строг и прост. С одной стороны — мемориальная доска с надписью «Тимофей Борисенок. 1912–1941». С другой стороны высечены слова из «Песни о Соколе» М. Горького: «Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером...».

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