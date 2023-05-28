Сотрудники Росреестра идут в ногу со временем

Сотрудники Управления Росреестра по Мурманской области 24 мая прослушали курс лекций по многозадачности и креативности, чтобы повысить эффективность своей работы. Обучение проходило в рамках программы по развитию персонала.

Курсы были организованы с целью повышения квалификации сотрудников и улучшения их профессиональных навыков. В рамках обучения были проведены тренинги по многозадачности, которые помогли сотрудникам научиться эффективно распределять свое время и ресурсы. Также были проведены занятия по развитию креативного подхода, которые позволили сотрудникам проявить свои творческие способности и находить нестандартные решения для сложных задач.

«Многозадачность является ключевой компетенцией для специалистов, работающих в сложных и динамичных условиях, таких как в Росреестре. Специалисты должны уметь быстро переключаться между задачами, анализировать информацию, принимать решения и работать в условиях высокой нагрузки. Кроме того, сегодня госслужащие должны не просто по шаблону выполнять свои задачи, но и уметь находить новые, нестандартные решения для оптимизации своей работы, - рассказывает руководитель Управления Анна Бойко. – Данные курсы — это только первая часть комплекса обучающих мероприятий, который мы проводим для своих сотрудников. Мы должны идти в ногу со временем, а для этого необходимо постоянно учится чему-то новому».

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.