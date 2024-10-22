Сотрудники СК РФ по Северному флоту продолжают выявлять уклонистов воинского учёта среди натурализованных граждан

Сотрудники 305 военного следственного отдела провели рейд по проверке соблюдения законодательства Российской Федерации о воинском учёте среди натурализованных граждан.

В ходе рейда были проверены документы у жителей города Мурманска, что позволило выявить несколько уклонистов от воинского учёта. Выявленные лица были сопровождены в военный комиссариат для осуществления необходимых процедур по постановке на воинский учёт.

Также уклонистам была представлена информация о возможности службы в армии по контракту.

Аналогичный рейд провели и сотрудники военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону. В ходе рейда офицеры проверяли документы мужчин призывного возраста, недавно получивших гражданство России, на строительных площадках и в парках. Среди проверенных участников были выявлены несколько уклонистов. Все они были сопровождены военными следователями в военный комиссариат для оформления необходимых процедур по воинскому учёту.

Данный рейд помимо проверки соблюдения законодательства о воинском учете был направлен на информирование граждан о преимуществах службы по контракту в ВС РФ и льготах.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.