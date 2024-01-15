Сотрудники Следственного управления региона принимают поздравления

На торжественном собрании, посвящённом годовщине образования Следственного комитета России, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко подчеркнул, что это ведомство – одно из самых авторитетных в нашей стране и заслужило доверие и признание людей...

На торжественном собрании, посвящённом годовщине образования Следственного комитета России, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко подчеркнул, что это ведомство – одно из самых авторитетных в нашей стране и заслужило доверие и признание людей:

— Высокая раскрываемость преступлений, половина из которых тяжкие, свидетельствует о высоком профессионализме, ежедневном кропотливом труде, слаженной работе всего коллектива следователей, конструктивном взаимодействии с другими надзорными и силовыми ведомствами. Как отметил один из сотрудников управления, не бывает повторяющихся преступлений. В современном мире преступники стали изощреннее и изобретательнее, но и вы идете в ногу со временем – способы ведения следствия и поиска улик все более технологичны.

Парламентарий поблагодарил личный состав управления за службу, поддержание законности и правопорядка в Мурманской области, пожелал новых профессиональных успехов, а также вручил награды областной Думы.

Губернатор Андрей Чибис тоже поздравил с профессиональным праздником сотрудников Следственного комитета России.

«Для любого общества принципиально важно, чтобы тот, кто совершил преступление, был привлечен к ответственности. На вас огромная ответственность, связанная с тем, чтобы преступник понес заслуженное наказание. Вы делаете это профессионально, четко, используя современные технические возможности. Спасибо вам за принципиальную позицию, что грамотно доводите дела до конца. Вы делаете веру в закон, справедливость, порядок, защиту государства еще сильнее. Уверен, так будет и дальше», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29263/

Видео: https://vk.com/video-120229555_456240888