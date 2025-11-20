Сотрудники Службы гражданской защиты г. Апатиты провели занятие по вопросам безопасности с ребятами из пришкольного лагеря

В МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» пришли школьники из второго отряда пришкольного лагеря на базе СОШ №14. «Противопожарная безопасность», «Тонкий лед», «Первая помощь при травмах» - эти важные темы стали основой для экскурсии и беседы с юными апатитчанами.

О противопожарной безопасности, как действовать в случае возникновения пожара, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать опасных ситуаций, а также, что делать, если травмировался во время прогулки на улице, рассказали начальник профессиональной аварийно-спасательной службы Радин П.П. и спасатель Малик А.С.

Встречу со школьниками продолжили в единой диспетчерской дежурной службе (ЕДДС). Старший оперативный дежурный ЕДДС Новикова Я.А. познакомила детей с системой «Безопасный город» и рассказала, как работает служба экстренного реагирования, обеспечивающая безопасность нашего города, напомнила ребятам номера для вызова экстренных служб.

Преподаватель-организатор ОБЖ курсов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Жучкова Е.В., рассказала ребятам о правилах поведения на водоёмах в осенне-зимний период и объяснила, почему важно соблюдать меры предосторожности находясь на водоемах во время становления льда.

Ребята посмотрели обучающие мультипликационные фильмы с правилами по пожарной безопасности и безопасности на льду.

В завершение мероприятия работники МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» пожелали детям соблюдать правила безопасности, пожелали здоровья и хорошего настроения.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/533824/#&gid=1&pid=1