Сотрудники УФСИН Заполярья приняли участие в сложном легкоатлетическом кроссе

В Мурманске на трассах спорткомплекса Долина Уюта прошёл трейл-забег «Марафон Север» на дистанцию 14 километров , на старт которого вышло 32 мурманских экстремальных бегуна.

В их числе были и сотрудники УФСИН России по Мурманской области: начальник кинологической службы УФСИН Андрей Киричев и заместитель начальника ИК-16 Алексей Чернов.

Оба атлета УИС впервые приняли участие в таком экстремальном забеге: ведь его трасса проложена по пересечённой лесной полосе, включая болота и ручьи. Так что объектов для испытаний возможностей человеческого организма участникам забега хватило с лихвой.

Андрей Киричев и Алексей Чернов сумели преодолеть дистанцию полностью. По их признанию, это было непросто. Вместе с тем, подобный забег - прекрасная контрольная тренировка и очередной этап подготовки к грядущему лыжному сезону.