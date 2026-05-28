Сотрудники УФССП Росси по Мурманской области составили портрет типичного алиментщика нашего региона

В преддверии Дня защиты детей в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области был проведён анализ исполнительных документов по взысканию алиментов и составлен портрет типичного алиментщика региона. Анализ этой работы был озвучен во время пресс-конференции на тему: «Итоги работы УФССП России по Мурманской области в 2026 году по взысканию алиментов». В её работе приняли участие Валерий Владимирович Берняцкий, руководитель УФССП России по Мурманской области, Юлия Сергеевна Стафина, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Мурманской области, Юлия Николаевна Пуганова, врио начальника отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Мурманской области, Сергей Реннадьевич Дуняшев, врио начальника отделения организации дознания УФССП России по Мурманской области.

Как было сообщено во время конференции, должниками по алиментам являются 3271 (76%) мужчина и 987 женщин (24%). Мужчины задолжали своим детям 84 млн рублей, женщины 26 млн рублей. Средняя задолженность по алиментам на одного должника составляет 231 тысячу рублей.

Самой молодой должнице — жительнице г. Апатиты 20 лет, самому пожилому — жителю Мурманска 76 лет. По возрасту алиментщики распределились следующим образом: от 18 до 30 лет — 123 мужчины, 103 женщины; от 30 до 40 лет — 1177 мужчин, 454 женщин; от 40 до 50 лет — 1556 мужчин, 382 женщины; от 50 до 60 лет — 383 мужчины, 47 женщин, старше 60 лет — 32 мужчины, 1 женщина.

Таким образом, самым распространенным должником Мурманской области является неработающий мужчина от 40 до 50 лет, имеющий среднюю задолженность более 231 тысячи рублей, не имеющий имущества, на которое возможно обратить взыскание.

С начала 2026 года на исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Мурманской области находится более 4 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Принятыми судебными приставами мерами принудительного исполнения в пользу детей взыскано более 225 миллионов рублей алиментов.

С начала года действуют более 3,5 тысячи постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации (2985 - в отношении мужчин, 533 - женщин), а 890 должников ограничены в праве управления транспортными средствами (860 - мужчин, 30 - женщин).

Одна из наиболее эффективных мер воздействия — это арест имущества. С целью проверки имущественного положения должников судебными приставами осуществлено более 1,5 тысячи выходов по месту их жительства, по результатам которых произведено 264 ареста имущества, из них 17 автомобилей и 9 объектов недвижимости. Общая стоимость арестованного имущества составила более 17,7 миллиона рублей.

Если должник в течение двух и более месяцев уклоняется от уплаты алиментов, судебный пристав составляет в отношении него протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». С начала 2026 года 251 неплательщик алиментов привлечён к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Меры административного характера – это своего рода предупреждение должникам: пора вспомнить о своём ребёнке и вернуть ему хотя бы материальный долг. Если же они не оказывают должного воздействия, тогда родителю грозит уже уголовное наказание по части 1 статьи 157 УК РФ. 186 должников (93 – мужчины, 93 – женщины) уже привлечены к уголовной ответственности.

Активно в этом году судебными приставами проводились проверки бухгалтерий предприятий (организаций), где работают должники. Всего проверено 2084 бухгалтерии.

В целях оказания содействия неработающим должникам, обязанным к уплате алиментов, выданы 90 направлений для обращения в органы занятости населения. В результате 59 неработающих должников были зарегистрированы, как нуждающиеся в трудоустройстве, у 37 должников из пособия удерживаются алименты, 10 должников не получает пособие.

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, в очередной раз напоминают тем родителям, в отношении которых есть решение суда о выплате алиментов: это не наказание и не повинность, а обеспечение достойной жизни детям. От регулярных выплат зависит уровень удовлетворения необходимых, жизненно важных потребностей ребёнка.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.