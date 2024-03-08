Сотрудники УФССП России по Мурманской области приняли участие во всероссийской акции «Вам, любимые», приуроченной к Международному женскому дню

Судебные приставы в одном из мурманских торговых центров дарили женщинам цветы и поздравляли с весенним праздником. Сотрудники органа принудительного исполнения вместо исполнительных листов «вооружились» главным символом весеннего праздника — тюльпанами, комплиментами и стихами.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, дарить женщинам цветы накануне 8 Марта стало для приставов доброй традицией. Ведь видеть счастливые улыбки на лицах прекрасной половины в этот весенний праздник всегда большая радость.

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области поздравляют всех женщин с праздником и желают реализации задуманных планов, карьерного и личностного роста, семейного счастья и благополучия. Ну, а цветы от мужчин в погонах, надеемся, порадовали прекрасных дам и помогли создать праздничное весеннее настроение!

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.