Сотрудники УФССП России по Мурманской области приняли участие во всероссийской акции «Вам, любимые», приуроченной к Международному женскому дню

Судебные приставы 6 марта в одном из мурманских торговых центров дарили женщинам цветы и поздравляли с весенним праздником.

Сотрудники органа принудительного исполнения вместо исполнительных листов «вооружились» главным символом весеннего праздника — тюльпанами, комплиментами и стихами.

Дарить женщинам цветы накануне 8 Марта стало для приставов доброй традицией. Ведь видеть счастливые улыбки на лицах мурманчанок в этот весенний праздник всегда большая радость.

Судебные приставы Мурманской области поздравляют всех женщин с праздником и желают реализации задуманных планов, карьерного и личностного роста, семейного счастья и благополучия. Ну, а цветы от мужчин в погонах, надеемся, порадовали прекрасных дам и помогли создать праздничное весеннее настроение!

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.