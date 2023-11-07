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Мурманская область. Арктика (16+)07.11.23 10:15

Сотрудники уголовного розыска Заполярья озвучили новые схемы, часто используемые мошенниками для обмана северян

С целью выявления новых видов и способов совершения преступлений, сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области осуществлен анализ зарегистрированных на территории региона хищений денежных средств, совершенных с использованием ИТ- технологий. В ходе проведенного анализа, выявлены новые виды и способы совершения преступлений с использованием ИТТ, а именно:

1. «QR-код»

Поступление звонков от лжесотрудников какого-либо банка с информацией о якобы несанкционированном запросе на снятие денежных средств со счёта держателя банковской карты.

С целью отмены операции по переводу или снятию денежных средств, злоумышленники просят прислать QR­код, сгенерированный держателем банковской карты в мобильном приложении банка.

Получив QR­код, мошенник, поднеся его к сканеру банкомата, без ввода ПИН­кода, получает возможность обналичить денежные средства в любом регионе страны.

В другом случае, с целью отмены операции или запроса на снятие денежных средств, злоумышленники предлагают держателю банковской карты установить на мобильный телефон приложение для удаленного доступа. В случае их загрузки в программное обеспечение мобильного телефона, злоумышленники осуществляют дистанционное управление смартфоном (в т.ч. личным кабинетом приложений банков) потерпевшего и совершают хищение денежных средств.

Не отправляйте третьим лица пароли из смс, коды, а также QR-коды. Не выполняйте по телефону требования неизвестных, кем бы они не представлялись!

2. «Доступ к аккаунтам»

Злоумышленники взламывают аккаунты популярных социальных сетей и мессенджеров с помощью программ подбора пароля или вредоносного приложения.

От имени пользователя неизвестные рассылают сообщения со ссылками списку его контактов. Информация, как правило, носит абсолютно безобидный характер: содержит просьбы проголосовать за ребёнка, участвующего в конкурсе, оставить отзыв об услуге или товаре и т.п.

Гражданин, переходящий по ссылке, попадает на фишинговый сайт, с помощью которого злоумышленники получают доступ к его конфиденциальным данным. Распознать взлом удаётся не сразу. Понимание, что аккаунт подвергся атаке, приходит только после того, как кто-то из знакомых сообщает о подозрительной рассылке от имени друга или ещё хуже, когда с банковских карт владельца списываются средства по незнакомым транзакциям.

В аккаунтах социальных сетей включите максимальный уровень безопасности (двухфакторная защита, вход по смс, одноразовые пароли и т.д.). Не переходите по неизвестным Вам ссылкам. Они могут вести на фишинговые сайты, способные перехватить Ваши данные, а также пароли от социальных сетей и мессенджеров.

3. «Необходимо срочно продать квартиру!»

Злоумышленники, осуществляя звонки с «подменных» номеров, представляются сотрудниками государственных органов (МВД, Прокуратуры, ЦБ России и других структур) и сообщают о том, что, находящееся в собственности гражданина жильё, выставлено на продажу и, для задержания лиц, которые пытаются провести данную сделку, необходимо «фиктивно» продать квартиру.

После продажи квартиры и получения владельцем денежных средств, злоумышленники дают указания перевести их на «специальный» счёт или, в случае нахождения финансов на счёте, мошенники осуществляют удалённое подключение к «личному кабинету» через поступающие смс­коды, в том числе через подключение программ (мобильных приложений), и осуществляют хищение всех денежных средств.

Помните! Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят гражданам с требованием выполнить какие-либо действия! Необходимо прекратить разговор и, в случае сомнения в безопасности ваших счетов и собственности, обратиться в полицию.

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