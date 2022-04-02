Сотрудники выездных бригад и подстанций Мурманской областной станции скорой медицинской помощи обеспечены новой формой. Средства на эти цели в сумме более 16 млн рублей были выделены из резервного фонда правительства Мурманской области.

Для нужд областной станции осуществлен пошив 1178 комплектов зимних костюмов, 1835 комплектов летних костюмов и 1178 жилетов.

Специальной одеждой будут обеспечены все работники выездных бригад скорой медицинской помощи (СМП), включая водителей автомобилей СМП, подстанций СМП №№ 1-10 и их постов, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи на всей территории региона.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, кроме того, Мурманской областной станцией скорой медицинской помощи будет сформирован подменный и резервный фонд специальной одежды для работников выездных бригад скорой медицинской помощи и вновь принимаемых работников таких выездных бригад.