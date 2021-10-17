Сотрудников государственных и муниципальных библиотек Заполярья объединил библиотур

В Заполярье состоялся областной библиотур «Организация современного библиотечного пространства» по модельным библиотекам региона. Его участники смогли обменяться опытом создания современной, комфортной и узнаваемой среды в муниципальных библиотеках и познакомились с работой модельных библиотек нового поколения, модернизированных в рамках национального проекта «Культура».

35 сотрудников государственных и муниципальных библиотек посетили библиотеку-филиал №15 Центральной детской библиотеки города Мурманска, информационный интеллект-центр филиал №24 Центральной городской библиотеки Мурманска, Центр семейного чтения «Читать вместе!» Ловозерской сельской библиотеки-филиала, Центральную детскую библиотеку Оленегорска и Центральную детскую библиотеку Мончгегорска.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на площадке апатитской модельной Центральной городской библиотеки состоялся тематический семинар «Организация современного библиотечного пространства». Участники обсудили принципы организации библиотечного пространства и функционального зонирования помещений с учетом обеспечения доступности для всех категорий граждан.

Мероприятие организовано Мурманской государственной областной универсальной научной библиотекой при поддержке регионального министерства культуры.