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Мурманская область. Арктика (16+)19.12.23 17:10

Сотрудников и ветеранов УФСБ России по Северному флоту поздравили со 105-летним юбилеем военной контрразведки

19 декабря военные контрразведчики отмечают профессиональный праздник. В этом году исполнилось 105 лет со дня образования Особого отдела ВЧК при СНК РСФСР.

В годы Великой Отечественной войны основной задачей сотрудников органов безопасности являлось пресечение шпионской и террористической деятельности иностранных разведок, недопущение беспрепятственного перехода диверсантами линии фронта. Благодаря отлаженной работе армейские контрразведчики зачастую владели информацией об иностранных агентах еще в период их подготовки в разведшколах. Военная контрразведка не теряет своей актуальности и по сей день, ведь одной из главных задач остаётся поддержание постоянной боеготовности армии и флота России.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, в  рамках организованного торжественного собрания по случаю 105-летия со дня образования органов военной контрразведки и 90-летия УФСБ России по Северному флоту сотрудников и ветеранов поздравили руководство Департамента военной контрразведки ФСБ России, командование Северного флота, а также представители правительства Мурманской области и администрации ЗАТО г. Североморск.

В своих поздравлениях приглашенные отметили важность и ответственность стоящих перед органами безопасности в войсках в настоящее время задач, связанных с вызовами нового тысячелетия и быстро меняющейся международной обстановкой. Выразили уверенность в том, что профессионализм и преданность делу сотрудников Управления будут и впредь содействовать обеспечению национальных интересов России, ее успешному поступательному развитию.

За достигнутые положительные результаты в оперативно-служебной деятельности, личные заслуги в контрразведывательном обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации, активное участие в обеспечении безопасности государства ряд сотрудников был награжден Государственными и ведомственными наградами.

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