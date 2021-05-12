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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.21 13:30

Сотрудников МФЦ Мурманской области обучили работе с заявителями по госуслугам регионального Министерства труда и соцразвития

Накануне в Многофункциональных центрах Мурманской области состоялось обучение специалистов по работе с заявителями по отдельным вопросам предоставления государственных услуг министерства труда и социального развития региона семьям с детьми. Обучение провели сотрудники Центра социальной поддержки населения города Мурманска.

В ходе занятия были рассмотрены условия, порядок назначения ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи, ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка, ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Особое внимание было уделено вопросам направления средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, получения ребенком образования, оплату медицинских услуг, приобретение товаров длительного пользования и ремонт жилого помещения. Специалисты МФЦ получили исчерпывающие ответы на все вопросы, возникшие в ходе обучения.

Обучение специалистов многофункционального центра направлено на развитие требуемой профессиональной компетенции, формирование практических умений, навыков, необходимых для обеспечения предоставления государственных услуг; повышение качества и доступности предоставления государственных услуг по принципу «одного окна».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, практика организации обучающих занятий для сотрудников МФЦ будет продолжена в текущем году. Очередное занятие в рамках организации предоставления государственных услуг Министерства труда и социального развития Мурманской области запланировано в июне 2021 года.

 

 

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